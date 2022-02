Klassik-Star : Amerika-Fan Daniel Hope gibt die Hoffnung nicht auf

Berlin Daniel Hope blickt voller Sorge auf das zerrissene Amerika. Aber: „Ich bin Optimist“, sagt der Star-Geiger. Und schließlich ist da ja auch immer noch die Musik.

Die Verrohung der US-Gesellschaft „hat sich so zugespitzt - es wird lange dauern, bis diese Wunde geheilt ist“, sagte Hope in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Hoffnung mache ihm jedoch immer wieder, „wenn ich diesen Enthusiasmus und die überschwängliche Liebe zur Musik erlebe. Dann spüre ich das Beste am 'American way of life' - und das ist auch nicht kleinzukriegen.“