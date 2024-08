Am 8. August Weltkatzentag – Tierschutz und Katzenliebe vereint

Jährlich am 8. August feiern Katzenliebhaber weltweit den Internationalen Katzentag. Dieser internationale Aktionstag wurde ins Leben gerufen, um die Beziehung zwischen Mensch und Katze zu stärken und das Bewusstsein für Missstände zu schärfen. Rund 57 Prozent der Deutschen haben in ihrem Leben mindestens einmal einen tierischen Begleiter an ihrer Seite, wobei es sich in 55 Prozent der Fälle um eine Katze handelt. Katzen sind dabei nicht nur Haustiere, sondern werden auch zu geliebten Familienmitgliedern.