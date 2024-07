Baby ist da Alvaro Soler und Melanie Kroll freuen sich über Nachwuchs

Das Promi-Paar hatte vergangenen Sommer geheiratet und die Babynachricht im März in sozialen Medien verkündet. Schon vor vier Wochen erklärte Soler der dpa, dass alles bereit für die Geburt in seiner Heimatstadt Barcelona sei. „Die Kliniktasche steht parat, wir haben einen wöchentlichen Vorbereitungskurs gemacht und ich habe zwei Bücher gelesen“. Er wolle in den kommenden Wochen beruflich etwas kürzertreten, um für seine Frau da zu sein.