Musikerin Alicia Keys: „Man wird schöner, wenn man älter wird“

„Ich glaube, man wird auch schöner, wenn man älter wird“, führte die Sängerin aus, die vor einigen Jahren Schlagzeilen machte, als sie offenbar völlig ungeschminkt über rote Teppiche lief. Mit den zunehmenden Jahren öffne sich das Herz bei den Menschen mehr, sagte Keys. „Du hast eine Art an dir, die in gewisser Weise so viel stärker ist. Ich weiß wirklich, dass man schöner wird, wenn man diese Dinge an sich selbst erkennt, wenn man weiser wird, wenn man älter wird, wenn man mehr man selbst wird, wer man eigentlich ist.“