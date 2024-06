Musik Alice Cooper: Rock'n'Roll und Politik passen nicht zusammen

Ab Juni ist Cooper in diesem Jahr auch auf Tour durch Deutschland. Das erste Konzert der „Too Close For Comfort“-Show findet am 12. Juni im Stadtpark in Hamburg statt. Anschließend sind bis in den Juli weitere Konzerte in Northeim, Nürnberg, Dresden, Butzbach und Breisach geplant. Im Oktober kommt Cooper dann ein zweites Mal nach Deutschland. Dann spielt er unter anderem in Stuttgart, Oberhausen, Berlin und Leipzig.