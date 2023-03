RTL-Tanzshow : Ali Güngörmüs bei „Let’s Dance“ 2023: „Ich werde nicht auf Sparflamme tanzen“

Sternekoch Ali Güngörmüş schwingt bei „Let’s Dance“ 2023 nicht den Kochlöffel. (Archivbild) Foto: 7 Hauben/Wolfgang Strimmer

In der 16. Staffel „Let’s Dance“ tauscht Ali Güngörmüş die gewohnte Restaurantküche gegen das Tanzparkett ein. Ob ihm das Tanzen genauso gut gelingt wie das Kochen? Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Sternekoch wissen sollten.

Sternekoch Ali Güngörmüş ist 2023 einer der 14 Kandidaten der beliebten RTL-Show „Let’s Dance“. Als Koch blickt der 46-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere und viel Erfahrung zurück. In den kommenden Wochen bewertet er jedoch nicht als Juror die Kochkünste anderer, sondern wird von der „Let’s Dance“-Jury für seine Leistung auf dem Tanzparkett bewertet.

Name: Ali Haydar Güngörmüş

Beruf: (TV-)Koch

Geburtstag: 15. Oktober 1976

Sternzeichen: Waage

Instagram: ali_guengoermues

So wurde „Let’s Dance“-Kandidat Ali Güngörmüş zum Sternekoch

Ali Haydar Güngörmüş wurde am 15. Oktober 1976 im kleinen Ort Pageou, im kurdischen Osten Anatoliens, geboren. Bereits vor der Geburt des heutigen Sternekochs zog sein Vater 1964 als Gastarbeiter nach Deutschland und arbeitete als Schweißer in München. Bis zum zehnten Lebensjahr wuchs er mit seinen sechs Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Im Jahr 1986 zog Ali Güngörmüş gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Geschwistern ebenfalls nach Deutschland. In München absolvierte er zunächst den Hauptschulabschluss und begann anschließend seine Ausbildung zum Koch. Erste Erfahrungen im Gourmet-Bereich sammelte der gelernte Koch im Restaurant „Glockenbach“, in dem er 1995 zum „Chef de saucier“ ernannt wurde.

Besitzer des Restaurants war Sternekoch Karl Ederer, der das Talent des jungen Kochs erkannte und Güngörmüş nachhaltig förderte. Der heute 46-Jährige arbeitete unter anderem als Küchenchef in mehreren renommierten Restaurants, von denen einige mit Michelin-Stern ausgezeichnet waren. Mit „Le Canard Nouveau“ eröffnete er 2005 sein erstes eigenes Restaurant in Hamburg, für das er seinen ersten eigenen Michelin-Stern erhielt. Auch in München eröffnete er zwei Restaurants. Darunter 2014 das „Pegeou“, das den Namen seines Geburtsortes trägt und sich in einem ehemaligen Restaurant seines Förderers Karl Ederer befindet. 2022 folgte die Eröffnung des „Pera Meze“. Über das Privatleben des Kochs ist nur wenig bekannt. Er soll mit seiner Ehefrau Stefanie Schöner, den gemeinsamen Kindern und einem Mops namens Dietmar in München leben.

In diesen TV-Shows war Ali Güngörmüş bereits zu sehen

Sterne- und TV-Koch Ali Güngörmüş ist seit 2011 aus der Welt der Kochshows nicht mehr wegzudenken. So konnten Zuschauer ihn bereits unter anderem bei „Kitchen Impossible“ (VOX) oder „Topfgeldjäger“ (ZDF) sehen. In der Kochshow „Grill den Henssler“ (VOX) ist er immer wieder als Coach an der Seite der Kandidaten im Einsatz. Seit 2020 steht er mit dem Schauspieler Adnan Maral für seine eigene Kochshow „Grillen mit Ali und Adnan“ vor der Kamera.

Aktuell ist der Sternekoch neben „Let’s Dance“ auch Teil der TV-Doku „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ aus Kabel eins. Dort reist er mit den beiden TV-Köchen Alexander Kumptner und Frank Rosin von der West- zur Ostküste der USA. Neben seinen TV-Auftritten schreibt Güngörmüş Kochbücher und gibt Kochkurse.

Kampf um den Titel „Dancing Star“ 2023: So lautet das Motto von Ali Güngörmüş

Bei Sternekoch Ali Güngörmüş wird deutlich: Normalerweise steht das Kochen und nicht das Tanzen im Vordergrund. Nach mehreren Jahren als treuer Zuschauer von Let’s Dance, freut sich der Sternekoch nun umso mehr, endlich Kandidat zu sein.

„Endlich darf ich dabei sein“, freut sich Güngörmüş im Interview mit RTL. „Ich liebe Musik, ich liebe es zu tanzen, ich liebe das Format“, heißt es weiter – gute Voraussetzungen also für den Kampf um den Titel „Dancing Star“ 2023.