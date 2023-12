Änderungen im Überblick Spritpreis, Führerschein, Versicherung – das ändert sich 2024 für Autofahrer

Anfang 2024 wird voraussichtlich der deutsch-schweizerische Polizeivertrag in Kraft treten. Dieser ermöglicht eine erleichterte Vollstreckung von Bußgeldern bei Verkehrsverstößen über die Landesgrenzen hinweg. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass das Bußgeld samt Verfahrenskosten die Bagatellgrenze von 70 Euro in Deutschland bzw. 80 Schweizer Franken in der Schweiz übersteigt. Diese Vereinbarung wird nicht nur den Austausch von Informationen zwischen den Polizeibehörden der beiden Länder verbessern, sondern auch sicherstellen, dass Verkehrssünder nicht einfach straffrei davonkommen können.