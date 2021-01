Flächenländer stärker betroffen : 36 000 Menschen gaben 2019 freiwillig ihren Führerschein ab

Berlin Im Jahr 2019 haben bundesweit rund 36 000 Menschen ihre Fahrerlaubnis freiwillig abgegeben. Fast die Hälfte von ihnen war 65 Jahre und älter. Das geht aus einer aktuellen Datenübersicht des Bundesverkehrsministeriums hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Den Zahlen zufolge verzichteten 2019 insgesamt 35 864 Menschen aus freien Stücken auf ihren Führerschein. Davon gehörten 16 476 Personen der Generation 65plus an. Über die Gründe für ihren Schritt werden keine Angaben gemacht. Doch dürfte es sich in erster Linie um gesundheitliche Probleme handeln, die mit einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit verbunden sind. Legt man die jeweiligen Bevölkerungszahlen zugrunde, dann sind Flächenländer mit ihren zum Teil strukturschwachen Gebieten tendenziell stärker betroffen als Stadtstaaten. So gaben beispielsweise in Rheinland-Pfalz mit rund 4,1 Millionen Einwohnern insgesamt 1623 Menschen ihren Führerschein ab. In Berlin mit etwa 3,7 Millionen Einwohnern waren es dagegen nur 1123. In Hamburg mit rund 1,9 Millionen Einwohnern verzichteten 433 Personen auf den „Lappen“. In Mecklenburg-Vorpommern mit 1,6 Millionen Einwohnern geschah das in 604 Fällen. „Wer alt oder krank ist, ist oft nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren“, erklärte die Linken-Politikerin Zimmermann im Gespräch mit unserer Redaktion. In ländlichen Regionen fehle es aber häufig an Mobilitätsangeboten im öffentlichen Nahverkehr. Selbst Arztbesuche würden auf dem Land ohne Auto zu einer Herausforderung, so Zimmermann. Nötig sei deshalb eine mobilitätspolitische Kehrtwende. „Dazu muss der Bund die Regionalisierungsmittel erhöhen. Und der Schienen- und Busverkehr sowie Zubringerlösungen wie Anrufsammeltaxen müssen dabei ineinander greifen“, forderte Zimmermann.