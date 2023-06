Großer Boom, hohe Erwartungen Wohnmobile im ADAC-Test: Dieses Modell überzeugt mit Bestnoten

Die höchste Gesamtnote von 1,8 vergab der ADAC an den Mercedes Marco Polo. Dieser sei, so der ADAC, sowohl „perfekt verarbeitet“ als auch alltagstauglich. Die Verarbeitung sei "ohne Zweifel das Beste, was man im Reisemobilbereich bekommt", sagt ADAC Projektleiter Christoph Pauly. Die Teilnote für das Fahrzeug war eine 1,7.