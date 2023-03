Nach gewaltsamem Tod einer Schülerin (12) Tränen beim Abschied von Luise – bewegende Trauerfeier in Freudenberg

Luise habe ein schönes Leben gehabt, ein traumhaftes Leben, das vor zehn Tagen in einem Albtraum endete, wie der Pastor sagt. Er spricht von den vielen Stunden, in denen Luises Eltern noch Hoffnung hatten, in denen unzählige Gebete in den Himmel geschickt wurden von vielen Menschen – und am Ende alles Hoffen vergebens war.