Terrorgefahr Absage Swift-Konzert: Weitere Ermittlungen im Umfeld

Der 17-Jährige habe Kontakt mit dem 19-Jährigen gehabt. „Konkrete Vorbereitungshandlungen“ auf einen möglichen Anschlag habe es im Haus des 19-Jährigen in Ternitz gegeben. Bei der Hausdurchsuchung seien neben mehreren chemischen Substanzen auch technische Vorrichtungen sichergestellt worden. Von dem Verdächtigen sei jüngst ein Treueschwur gegenüber dem aktuellen Führer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in einem Internetaccount hochgeladen worden, so Ruf.