Vor 40 Jahren hatten die Schweden in Saarbrücken letzten TV-Auftritt : Abba will heute Abend eine Musik-Sensation ankündigen (mit Video und Bildergalerie)

Foto: dpa/A0131 epa Pressensbild 5 Bilder Abba – So sehen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid heute aus

Saarbrücken/Stockholm/London Etliche Fans erinnern sich noch an den legendären letzten Fernsehauftritt in der Saarlandhalle. Seit drei Jahren kündigt Abba neue Musik an. Doch immer wurde eine Veröffentlichung verschoben. Ist es heute endlich soweit?