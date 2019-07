Anklage: Körperverletzung : A$AP Rocky muss in Schweden vor Gericht

A$AP Rocky muss in Schweden vor Gericht

Stockholm Die schwedische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den US-Musiker A$AP Rocky (30) erhoben. Nach einem gewalttätigen Zwischenfall vor rund dreieinhalb Wochen müssen sich der Rapper und zwei seiner Begleiter nun wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten, wie die Stockholmer Staatsanwaltschaft mitteilte.

Das zuständige Gericht in der schwedischen Hauptstadt ließ zunächst offen, wann die Hauptverhandlung beginnen soll. Gemäß schwedischer Gesetzeslage dürfte das innerhalb der nächsten 14 Tage der Fall sein.

Wegen des Vorfalls sitzen A$AP Rocky und die beiden Begleiter seit Anfang Juli in schwedischer Untersuchungshaft. Der Rapper war nach einem Auftritt auf dem Stockholmer „Smash“-Festival festgenommen worden, weil er einige Tage zuvor auf offener Straße einen Mann zusammengeschlagen haben soll. Die Schlägerei wurde in einem Video festgehalten, das den Musiker belastet. Die Aufnahmen sind im Internet verfügbar. Staatsanwalt Daniel Suneson erklärte, seinem Entschluss zur Anklage liege auch weiteres Material zugrunde.

Nach Angaben seines Abwalts räumt der Rapper ein, bei der Auseinandersetzung in Stockholm gewalttätig geworden zu sein. Sein Mandant habe einen Mann bei dem Vorfall zwar zu Boden geworfen, sei auf dessen Arm getreten und habe ihn geschubst, sagte Anwalt Slobodan Jovicic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Dies sei aber nach Provokationen des Kontrahenten geschehen.