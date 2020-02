Experten-Tipps : 90 Millionen Euro Gewinn - Wohin mit all dem Geld?

Die richtigen Kreuze an der richtigen Stelle machen: Das hört sich einfacher an als es ist. Foto: Inga Kjer/dpa.

Münster Nicht viele Dinge auf der Welt sind so unwahrscheinlich wie dies: auf einen Schlag Multimillionär werden. Nun ist es aber passiert - im Münsterland.

Einen Tag nach der Ziehung sickert durch: Der oder die Glückliche stammt aus dem Münsterland. Bei Westlotto heißt es nun Abwarten. „Weil das Spiel anonym war, müssen wir nun darauf warten, dass der Gewinner sich meldet“, sagte Sprecher Bodo Kemper am Samstag. „Das passiert bei so einer Summe aber erfahrungsgemäß relativ schnell.“

1:95 Millionen - so beziffert der Mathematiker Norbert Herrmann die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu knacken. Extrem unwahrscheinlich also, das ist klar - aber auch schwer greifbar, eine solche Zahl.

Der ausgewiesene Glücksspiel-Fan fährt sein Auto am Samstag extra rechts ran, als man mit ihm über Lotto sprechen will. „Jeder Mensch hat im Schnitt 100.000 Haare. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich unter 100 Leuten für ein Haar entscheiden. Und genau das Haar müsste dann auch noch in der Lotto-Maschine gezogen werden. So wenig wahrscheinlich ist das.“