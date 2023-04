Nominierung durch Fritz Meinecke Klaas antwortet deutlich auf Einladung zu „7 vs. Wild“ Staffel 3

Update vom 28. April: Vor wenigen Tagen ließ Youtuber Fritz Meinecke die Bombe platzen und nominierte Joko und Klaas für die dritte Staffel von 7 vs. Wild. Fans wareteten seitdem auf eine Antwort von Joko un Klaas zu der Teilnahme. In der neusten Podcast-Folge von „Baywatch Berlin“, die am heutigen Freitag erschienen ist, hat sich TV-Star Klaas Heufer-Umlauf (ab 1:14:00) geäußert und der Teilnahme eine klare Absage erteilt – zumindest, was ihn betrifft. „Ein ganz klares Nein“, sagte Klaas. Er bedankte sich für die Ehre, bei so einem „Format für junge Leute“ eingeladen worden zu sein. Dennoch lehnt er es ab. „Aber ich mache das auf gar keinen Fall, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Das ist mir zu gefährlich und ich möchte gar nicht in der Matsche liegen, eine Woche lang“, erklärt Klaas. Neben den Gefahren einer Teilnahme, vermutet Klaas außerdem, dass seine Verträge mit ProSieben eine Teilnahme an 7 vs. Wild ohnehin verhindert hätten – aber selbst, wenn der Exklusivvertrag ihn nicht davon abhalten würde, würde er nicht teilnehmen. Bei seinem TV-Partner Joko vermutet Klass eine durchaus höhere Motivation.