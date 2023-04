„7 vs. Wild“ Staffel 3 Ultimatum für Joko und Klaas – nehmen sie die Knallhart-Challenge von Fritz Meinecke an?

Survival Lilly und Vanessa Blank mussten aber bereits absagen. Das liegt vor allem an Survival Lilly. Denn die hat an der erfolgreichen Fernsehsendung „Naked and Afraid“ teilgenommen, die in Deutschland unter dem Titel „Naked Survival“ auf Dmax läuft und bei dem die Kandidaten nackt 21 Tage überleben müssen. Diese Teilnahme hat zur Folge, dass die Youtuberin an keiner anderen Survival-Sendung teilnehmen darf. Zudem habe sie starke gesundheitliche Probleme durch die Sendung bekommen.