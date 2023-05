Nominierung durch Fritz Meinecke Klaas antwortet deutlich auf Einladung zu „7 vs. Wild“ Staffel 3

Update vom 28. April: Vor wenigen Tagen ließ Youtuber Fritz Meinecke die Bombe platzen und nominierte Joko und Klaas für die dritte Staffel von „7 vs. Wild“. Fans wareteten seitdem auf eine Antwort von Joko und Klaas zu einer möglichen Teilnahme. In der neusten Podcast-Folge von „Baywatch Berlin“, die am Freitag erschienen ist, hat sich TV-Star Klaas Heufer-Umlauf geäußert und der Anfrage eine klare Absage erteilt – zumindest, was seine Person betrifft. „Ein ganz klares Nein“, sagte Klaas. Er bedankte sich für die Ehre, bei so einem „Format für junge Leute“ eingeladen worden zu sein. Dennoch lehnt er es ab.