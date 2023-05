Survival-Show auf Youtube „7 vs. Wild“ Staffel 3 – alle Infos zu Kandidaten, Ausstrahlung und Location

Nun also doch, es wird eine drittel Staffel von „7 vs. Wild“ geben. Das verkündete Youtuber Fritz Meinecke am 16. April 2023. Dabei hatte der Erfinder des Formats eigentlich öffentlich einer dritten Staffel eine Absage erteilt. Jetzt also die Kehrtwende. Und das in mehrfacher Hinsicht.