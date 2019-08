50 Jahre Woodstock : Ein Festival, das Geschichte schrieb

Es ging um Musik, Frieden, Liebe und ein Lebensgefühl: Das Woodstock-Festival in den USA schrieb vor 50 Jahren Geschichte. Zwischen Vietnam-Krieg und Bürgerrechtsbewegung trafen sich am 15. August 1969 rund 400 000 Menschen auf einem Feld bei New York und feierten drei Tage lang friedlich zur Weltklasse-Musik von Gitarren-Ikone Jimi Hendrix (Foto), Joe Cocker, Janis Joplin und The Who.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red