Musiker 40 Jahre „Bochum“: Grönemeyer bei Tour-Auftakt gefeiert

Der Auftritt in Dresden sei der erste nach einem Jahr Pause, berichtet Grönemeyer auf der Bühne. „Mit der Luft muss ich noch ein bissel haushalten.“ Nach Dresden folgen am Samstag und Sonntag zwei Konzerte in der ausverkauften Berliner Waldbühne. Auch die vier Shows beim „Heimspiel“ in Bochum Mitte Juni sind seit langem ausverkauft. Im Juli und August folgen unter anderem noch Auftritte in Stuttgart, Schaffhausen und Karlsruhe.