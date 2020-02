29. Februar : Ein seltener Geburtstag für alle Schaltjahrkinder

Berlin/Heusweiler Dieser Samstag, der 29. Februar, wird für die meisten wohl genauso vergehen wie alle anderen Tage, auch wenn er nur jedes vierte Jahr ansteht. Doch für Zehntausende in Deutschland ist es ein besonderes Datum: Sie kamen als Schaltjahrkinder an einem 29. Februar auf die Welt und können endlich an ihrem echten Geburtstag feiern – und müssen nicht auf den 28. Februar oder 1. März ausweichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa/SZ

So begeht etwa Ursula Sutor aus Heusweiler – Jahrgang 1956 – am Samstag quasi ihren 16. Geburtstag. Sie ist eines von schätzungsweise 500 Schaltjahrkindern im Saarland.