Film 25 Jahre „Matrix“: Damals Science-Fiction, bald Realität?

Der Einfluss des Films reicht weit über das Kino und die Popkultur hinaus. In einer Schlüsselszene klärt Morpheus Neo darüber auf, dass er in einer Simulation von 1999 gefangen ist. Morpheus bietet ihm zwei Pillen an. „Nimm die blaue Pille: Die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille: Du bleibst hier im Wunderland und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht.“ Heute ist der Begriff „rote Pille“ im allgemeinen Sprachgebrauch und in Internet-Memes eine Metapher dafür, unangenehme Wahrheiten zu erkennen.