Erste Rundfunksendung am 23. Oktober 1923 Älter als RTL und SR – hat Radio nach 100 Jahren noch eine Zukunft? (mit Fotostrecke)

Saarbrücken/Berlin · „Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, Vox-Haus!“ So unterhaltsam lautete die erste Ansage im deutschen Rundfunk. Das war am 23. Oktober 1923. 100 Jahre später geht’s viel lockerer zu. Weniger pathetisch. Das Radio – es feiert runden Geburtstag. Doch wer hört noch zu in Zeiten von Streamingdiensten und Podcasts?

23.10.2023, 08:10 Uhr

Rauschen, Knistern, Empfangsschwankungen. Raumeinnehmende Geräte, die wie ein Möbelstück die gute Stube dominieren: So begann der Rundfunk in Deutschland. Viele ältere Semester dürften sich noch recht gut an die teils monströsen Geräte erinnern, die weit bis ins 20. Jahrhundert Usus waren. Phonoschränke mit Plattenspieler. Radio und Fernsehen. Hier geht es zur Bilderstrecke: 100 Jahre Rundfunk in Deutschland – als Radios auch Accessoire der Wohnstube waren