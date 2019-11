Eigene Schule angezündet : Viereinhalb Jahre Haft für 15-jährigen Brandstifter

Aachen Das Aachener Landgericht hat einen jugendlichen Brandstifter zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt, der unter anderem seine Schule in der Eifel angezündet hatte.

Das Urteil gegen den 15-Jährigen erging am Donnerstag wegen siebenfacher schwerer Brandstiftung sowie versuchten Mordes in zwei Fällen, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Laut Urteil hatte der Jugendliche unter anderem Ende 2018 Feuer in seinem Gymnasium in Schleiden gelegt, um einen Elternsprechtag zu verhindern. Bei dem Großbrand entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Außerdem setzte er ein Wohnhaus in Brand, dessen zwei Bewohner sich nur knapp retten konnten – eine Frau sprang aus dem Fenster. Strafmildernd wertete das Gericht das umfassende Geständnis. Außerdem hatte er sich während der Verhandlung bei den Geschädigten entschuldigt.