Tierische Abenteuer Die elf beliebtesten Zoos im Saarland und der Grenzregion – alle Infos

La Montagne des Singes oder auch „der Affenberg“ ist eine weitläufige Anlage in der Gemeinde Kintzheim in der Region Grand Est, die etwa 200 Berberaffen beheimatet. Die Besonderheit des Parks beruht auf der Idee von Gilbert de Turckheim und Jacques Renaud, einen Tierpark zu gründen, in dem Tiere in Freiheit unter Wildnis-ähnlichen Bedingungen leben. Da das Klima der Region dem des marokkanischen Mittleren Atlas, dem Zuhause der Berberaffen, gleicht, fiel die Wahl schnell auf diese Tierart.