Ranking der besten Kliniken der Welt Dieses saarländische Krankenhaus gehört zu den besten in Deutschland

Die Charité in Berlin ist nicht nur das beste Krankenhaus in Deutschland, sondern zählt auch zu den besten Kliniken der Welt. Das geht aus dem „The World’s Best Hospitals“-Ranking (dt.: die besten Krankenhäuser der Welt) hervor, das das international ausgerichtete US-Magazin Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista seit 2019 jährlich aufstellt.