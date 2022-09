Betroffener schildert : So fühlt sich ein Biss der Nosferatu-Spinne an

So fühlt sich ein Biss der Nosferatu-Spinne an

Hilden Helmut Pirig und seine Frau haben nach ihrem Urlaub mehrere Exemplare der großen Nosferatu-Spinne in ihrem Haus entdeckt. Beim Heraustragen biss eine davon zu. Wie fühlt sich das an?

Familie Pirig war vor kurzem für zwei Wochen im Urlaub. Einige Tage nach der Rückkehr entdeckten die beiden die großen Spinnen an einer Wand im Haus. „Mir ist direkt aufgefallen, dass sie nicht schwarz waren, sondern bräunlich“, sagt Helmut Pirig. Zuvor hatte er gelesen, dass die Nosferatu-Spinne auch in Hilden in NRW angekommen sei. „Da war mir klar, dass es sich bei den Tieren in unserem Haus auch um Nosferatu-Spinnen handeln könnte.“