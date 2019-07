Arbeitskosten steigen in Deutschland besonders stark : Arbeitskosten in Deutschland deutlich gestiegen

Berlin/Düsseldorf Im europäischen Vergleich haben Arbeitskosten in Deutschland in den vergangenen acht Jahren einer neuen Studie zufolge kräftig zugelegt – es bleibt aber ein Spielraum nach oben. Durchschnittlich 35 Euro kostete Arbeitgeber hierzulande 2018 eine Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten, wie aus einer Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervorgeht, das diese gestern in Berlin vorstellte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das IMK gehört zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.