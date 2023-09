Handgeschriebene Songtexte, Bühnenoutfits und ein Flügel Privatschätze von Queen-Sänger Freddie Mercury werden versteigert

Mehr als eine Woche lang werden nun beim Auktionshaus Sotheby's mehr als 1400 Gegenstände aus dem Nachlass von Queen-Sänger Freddie Mercury versteigert. Höhepunkt der mehrteiligen Auktion ist der Stutzflügel, auf dem Mercury den Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ und andere Hits komponierte. Das Yamaha G2 Baby Grand Piano gehörte zu den Lieblingsstücken des 1991 gestorbenen Frontmanns. Es wird gleich am ersten Abend in der The Evening Auction versteigert. Der Schätzwert liegt bei umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro.