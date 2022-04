Experten geben Ratschläge : Mit diesen sechs Tipps klappt Ihre Steuererklärung schneller und einfacher

Service Die Steuererklärung schieben viele lange vor sich – meistens bis in den Sommer. Dann fällt es aber noch schwerer sich bei gutem Wetter mit der lästigen Bürokratie herumzuschlagen. Mit diesen sechs Tipps ist die Steuererklärung so schnell wie möglich gemacht.

1. Belege sammeln

Zwar sind die Belege nur in den seltensten Fällen an das Finanzamt zu übermitteln, aber das Bereithalten der Belege erleichtert den Überblick über die steuerrelevanten Aufwendungen und die Eingabe in die Steuerformulare. Zudem gehe so nichts verloren, sagt Karbe-Geßler.