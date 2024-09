Umbau- und Sanierungsarbeiten 2024 19 Millionen Euro für Renovierungen – welche Schulen in Saarbrücken am meisten profitieren

Sechs Wochen hatten die Kinder und Jugendlichen im Saarland frei. Die Schulgebäude standen in dieser Zeit aber nicht leer: An vielen Schulen im Regionalverband wurde saniert und umgebaut. Aktuell werde an 38 Schulen des Regionalverbands Saarbrücken rund 19 Millionen Euro investiert, teilt Daniel Schappert vom Regionalverband Saarbrücken auf SZ-Anfrage mit. Für die meisten Bautätigkeiten habe man zwar die Zeit in den Sommerferien genutzt, viele Arbeiten seien aber noch im Gange und würden „deutlich über die enge Zeitschiene“ hinausgehen.