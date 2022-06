Mehrere Verletzte : Messer-Attacke an Hochschule in Hamm

Messer-Attacke an Hochschule in Hamm

Update An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein Täter nach ersten Angaben mehrere Personen mit einem Messer verletzt. Eines der Opfer musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Offenbar ist es an einer Hochschule in Hamm zu einer Messer-Attacke gekommen. Es soll mehrere Verletzte geben. Bei einem Opfer seien die Verletzungen so gravierend, dass es mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Radio Lippewelle Hamm berichtete unter Berufung auf die Polizei, der Täter sei unter Kontrolle gebracht worden. Die Studenten hätten den Angreifer überwältigt.