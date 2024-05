Kolumne „Am Ball“ 2. Bundesliga: Die Pause wird ganz schön hart für SVE-Fans

Am ersten Augustwochenende wird die Zeit des ungeduldigen Wartens endlich vorbei sein. „Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick: 2. Bundesliga, 1. Spieltag: 02.-04.08.2024 (...) 34. Spieltag: 18.5.2025“, lässt die DFL wissen. Das muss man sich mal vorstellen – oder doch lieber nicht: elf Wochen ohne unsere Elv im Pflichtspiel-Einsatz. Was tun nach dem sicherlich stimmungsvollen Abschluss gegen den KSC an diesem Sonntag?