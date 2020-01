Neuausrichtung der CSU : Söders neuer Stil der Unberechenbarkeit

München Im November blitzt das „Mia san Mia“-Gefühl der CSU plötzlich wieder auf: Erst beerdigt Parteichef Markus Söder durch die Absage Bayerns den – auch von der CSU im Koalitionsvertrag beschlossenen – Nationalen Bildungsrat.

„Ohne ihre Eigenbröteleien würde die CSU ihr Selbstverständnis preisgegeben“, fasst es der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter zusammen. „Dann wäre sie das, was viele in Berlin gerne hätten – ein weiterer Landesverband der CDU.“ Aus diesem Grund werde die CSU auch nie aufhören, in Berlin Themen durch ihre bayerische Brille zu sehen und zu bewerten. Dies sei ihre einzigartige Lebensversicherung als regionale Partei mit bundesweitem Einfluss. „Es ist längst auch eine Legitimation für jeden CSU-Chef, um den Mitgliedern und den Wählern zeigen zu können, wir sind eigenständig.“

An keiner Partei haftet seit Jahrzehnten so sehr das Image der Unberechenbarkeit wie an der CSU. Und so paradox es auch klingt, letztlich zehrt die Partei hier vom legendären Kreuther Trennungsbeschluss im Jahr 1976. Zur Erinnerung: Damals kündigten die Christsozialen unter Parteichef Franz Josef Strauß ihre Fraktionsgemeinschaft mit der CDU und versetzten so die Bundesrepublik in Aufruhr. Am Ende ordneten sich die CSU‘ler zwar wieder ins Unionsglied ein, doch die Einigung garantiert der CSU bis heute ihr Recht auf eine eigene Meinung in der Unionsfraktion.