US-Präsident will Insel Dänemark kaufen : Trumps Griff nach Grönland ist nicht so neu

Washington Als der erste Bericht auftauchte, sprach Lars Løkke Rasmussen noch voller Überzeugung von einem verfrühten April-Scherz. Der frühere dänische Ministerpräsident hatte im „Wall Street Journal“ davon gelesen, dass US-Präsident Donald Trump darüber nachdenke, Grönland zu kaufen.

Die Idee, Grönland zu kaufen, hört sich verrückt an, ist aber gar nicht so neu. 1946 boten die USA unter Präsident Harry Truman Dänemark, zu dem Grönland trotz weitgehender Autonomie gehört, 100 Millionen Dollar dafür an. Obwohl die Insel, die im Englischen zwar „Greenland“ heißt, zu großen Teilen aus Eis besteht, ist sie für die USA wirtschaftlich und strategisch interessant.

Neu wäre ein Kauf in der US-Geschichte nicht. Die USA haben einen erheblichen Teil ihres heutigen Territoriums mit den von Trump so gerne gepriesenen „Deals“ erworben. Mit dem „Louisiana Purchase“ verdoppelten die USA 1803 mal eben die Größe ihres Territoriums. Für angeblich weniger als drei Cent pro Acre (im metrischen System wären das ungefähr 4047 Quadratmeter) erwarben die USA das Land von den Franzosen – inklusive New Orlean. Ähnlich verhielt es sich rund 60 Jahre später beim Kauf von Alaska. Zar Alexander II. ahnte 1867 noch nichts vom Wert der dortigen Bodenschätze. Am Ende bekamen die USA für 7,2 Millionen Dollar den Zuschlag – umgerechnet 4,74 Dollar pro Quadratkilometer. So wurde Alaska zum 49. Bundesstaat der USA.