Trump enltässt Bolton : Trumps Falke Bolton geht mit lautem Getöse

10.09.2019, ---: KOMBO - Die Kombo zeigt US-Präsident Donald Trump (l, am 24.08. in Paris) und den russischen Außenminister Sergej Lawrow (am 21.08.2019 in Berlin). (zu dpa "Berichte: USA zogen CIA-Spion aus russischen Regierungskreisen ab" am 10.09.2019) Foto: --/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/--