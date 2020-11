US-Wahlen : Trump-Regierung stellt Biden Glückwünsche nicht zu

Washington Die Trump-Regierung verweigert dem kommenden Präsidenten Biden jede Hilfe – sie stellt nicht mal seine Post zu.

(dpa) Der gewählte US-Präsident Joe Biden kann einem Medienbericht zufolge wegen des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump bei der Regierungsübergabe auch einen ganzen Stapel an Glückwunschtelegrammen nicht entgegennehmen. Im US-Außenministerium befände sich an Biden gerichtete Post von ausländischen Staats- und Regierungschefs, doch der Zugang dazu bleibe ihm verwehrt, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Beamte des Ministeriums. Bislang wird Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe („transition“) von Trumps Regierung verwehrt. Die Wahlexperten der US-Sender sehen ihn als klaren Wahlsieger, Trump erkennt dies nicht an.