Neuer Labour-Chef Keir Starmer : Der „Anti-Boris“ setzt Johnson unter Druck

London Schon im ersten Rede-Duell als Labour-Chef galt Sir Keir Starmer den Medien als klarer Sieger gegen Premierminister Boris Johnson. Seitdem seziert der Jurist als Chef-Ankläger des Premiers jeden Mittwoch die Schwachstellen der Regierung mit akribischen Fragen und Detailwissen.

Starmer stammt aus der klassischen Arbeiterschicht – der Vater war Werkzeugmacher, die Mutter Krankenschwester – und wurde benannt nach dem Gründervater von Labour, Keir Hardie. Aufgewachsen in einem Dorf in der südostenglischen Grafschaft Surrey, prägte seine Kindheit vor allem die schwere Krankheit seiner Mutter. Sie litt 50 Jahre lang unter der seltenen Erkrankung Morbus Still, die sie schlussendlich an den Rollstuhl band und dazu führte, dass sie nicht mehr alleine essen konnte. Beschwert aber habe sie sich nie, so Starmer, der als einziger seiner Geschwister das Gymnasium besuchte. Nach seinem Universitätsabschluss in Oxford arbeitete der ehrgeizige Brite für eine damals revolutionäre Kanzlei von Menschenrechtsanwälten in London. 2008 wurde er von der damaligen Labour-Regierung zum Leiter der Generalstaatsanwaltschaft in England und Wales ernannt, der höchste Posten seiner Zunft. Er half unter anderem, Verurteilte in ehemaligen britischen Kolonien vor der Todesstrafe zu bewahren, wofür ihn Königin Elizabeth II. zum Ritter schlug. Seit 2015 sitzt Starmer im Unterhaus und fiel da weder als Blairite auf, als Anhänger des seit dem Irak-Krieg verhassten Ex-Premiers Tony Blair, noch als Corbynite, also Fan der radikalen Linken. Auch wenn der zum gemäßigten linken Flügel gehörende Pro-Europäer als Brexit-Minister im Schattenkabinett den desaströsen Schlingerkurs seines Vorgängers mitzuverantworten hat, blieb das Versagen der Opposition beim Thema EU-Austritt nicht an ihm hängen. Der verheiratete Vater von zwei Kindern habe nie Feinde gehabt, schrieb der „Guardian“ nach seiner Wahl zum Vorsitzenden und fragte: „Kann er sich das bewahren?“