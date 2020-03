Die Zukunft Europas : Von der Ruhe im Auge des Hurrikans

Berlin Auf dem Coverfoto ist er noch richtig dünn. Es entstand nach seiner Magenverkleinerung. Inzwischen aber hat Sigmar Gabriel wieder zugelegt, wie man bei seiner Buchvorstellung am Dienstagabend in Berlin sehen kann.

Das Leben ist mit dem früheren SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler in den letzten Jahren Achterbahn gefahren. Jetzt ist er 60, gerade Aufsichtsrat der Deutschen Bank geworden, außerdem gefragter Berater und Zeitungskommentator. Das Geld stimmt, die Geltung auch wieder. Aber nichts, was man nicht ausbauen könnte.

Gabriel versucht den ganz großen Blick. Er nimmt Venedig als Beispiel. Einst beherrschte der Stadtstaat das Mittelmeer. Bis Amerika entdeckt wurde, sich alles Richtung Atlantik verschob und die großen Seemächte dominant wurden. „Venedig ist heute ein Museum.“ Das, so Gabriel, drohe auch Europa. Denn erneut hätten sich „die Achsen verschoben“, jetzt zum Pazifik. „Wenn wir nicht aufpassen, ist Europa das neue Venedig“. Noch herrsche hierzulande satte Zufriedenheit, man fühle sich sicher. Aber das sei die Ruhe im Auge des Hurrikans. Deutschland werde, wenn es so weitergehe, „zur Panda-Aufzuchtstation“ der Chinesen werden, zur „verlängerten Werkbank“. Die Zuhörer lauschen gebannt. „Die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, ob dieses Land und dieser Kontinent souverän bleiben.“

Je länger die Veranstaltung dauert, desto länger redet er. Als ein Zuhörer ihn in einen Disput über Hartz IV und die angeblich dadurch erzeugte Armut verwickeln will, ist er sofort rauflustig und liefert sich mit dem Kritiker einen verbalen Schlagabtausch. Bis Kerner das abbricht. Die eigene Partei spielt an diesem Abend nur kurz eine Rolle, auch, weil Kerner nur einmal danach fragt. Dafür finden sich im Buch harte Passagen. Da ist von einer „Selbstverzwergung“ der SPD die Rede, von „limitierten Ambitionen des Politikverständnisses“. Vor allem das letzte Jahr mit dem langen Urwahl-Prozess zur Bestimmung zweier neuer Vorsitzender verreißt er regelrecht. „Eine so weltabgewandte, geschichtslose und selbstbezogene SPD gab es noch nie.“