Kommentar : Der Wandel wird wehtun

Der Staat hat in der Corona-Krise mit gigantischen Summen der Wirtschaft geholfen. Die Milliarden haben gewirkt. Doch fördern die Erfolge die Illusion, dass die meisten Menschen in Deutschland die Pandemie-Folgen ökonomisch kaum spüren.

Vielleicht ist das Schlimmste überstanden. Doch vorbei ist Corona nicht. In der Gastronomie und der Reisebranche weiß man das. Auch die Metall- und Elektroindustrie leidet. Sie kämpft nicht nur gegen Corona-Folgen. Der Strukturwandel in der Autoindustrie, die Digitalisierung und damit weitere Automatisierung in den Fabriken, der Handelskrieg der USA mit China, nicht zu vergessen der drohende harte Brexit – all dies belastet.