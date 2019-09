Guaidó ein halbes Jahr Interimspräsident : Venezuelas Opposition enttäuscht Erwartungen

Mexiko-Stadt/Caracas Die Szene hatte etwas Surreales. Ein Zelt mit einer Bühne inmitten von Caracas, darauf ein Rednerpult, an dem das venezolanische Staatswappen heftet. Hinter dem Pult steht Juan Guaidó im dunklen Anzug und verspricht zum wiederholten Mal: „Wir werden tun, was wir tun müssen, um Venezuela zu retten.“ Vor ihm sitzen Dutzende Abgeordnete der oppositionellen Nationalversammlung auf Klappstühlen und applaudieren.

Dabei wollte der „Presidente encargado“ Juan Guaidó, der „beauftragte Präsident“ Venezuelas die sechs Monate seines selbsterklärten Mandats feierlich begehen. Aber die Veranstaltung wirkte wie ein Aufruf zum Durchhalten. Seit sich der bis dahin völlig unbekannte Politiker in seiner Funktion als Parlamentspräsident am 23. Januar zum Übergangspräsidenten erklärte, ist er mit seinem friedlichen Umsturzversuch kein Stück weiter gekommen. Noch immer sitzt Nicolás Maduro gemütlich im Miraflores-Palast – und Guaidó kämpft noch immer auf der Straße um Zustimmung.

Was für ein Szenario ist also für Venezuela zu erwarten? Entweder die Implosion des Regimes oder eine Verhandlungslösung. In der einen Variante wirken die Wirtschaftssanktionen irgendwann so, dass der Transport- und Verkehrssektor und in der Folge die Nahrungsmittelversorgung komplett zusammenbrechen und sich selbst die Anhänger der Regierung gegen Maduro wenden. In dem anderen Szenario erreichen die Konfliktparteien bei ihren Gesprächen auf der Karibikinsel Barbados unter Vermittlung Norwegens tatsächlich einen Minimalkonsens, der einen Ausweg aufzeigt. Allerdings ist die Bereitschaft dafür auf beiden Seiten nur sehr klein.