Mohammed Bagher Ghalibaf : Der neue mächtige Mann im iranischen Parlament

Teheran Der Universitätsprofessor Mohammed Bagher Ghalibaf wird nach Einschätzung politischer Beobachter der neue mächtige Mann im künftigen iranischen Parlament.

Die Koalition der Konservativen und Hardliner, die in Opposition zu den Reformern um Präsident Hassan Ruhani steht, gewann die Parlamentswahl wie erwartet – das stand am Sonntag schon vor Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses fest. Die Ruhani-Gegner führten vor allem in der Hauptstadt Teheran, wo die zu vergebenden 30 Sitze politisch als besonders wichtig eingestuft werden. Ghalibaf erhielt die meisten der bis Sonntag ausgezählten Stimmen. Die Wahlbeteiligung war allerdings mit nur 42,57 Prozent deutlich niedriger als von der politischen Führung erwartet.

Geboren 1961 in Maschad im Nordosten des Irans, wurde Ghalibaf schon in jungen Jahren zum General ernannt und agierte als Kommandeur einer Division der iranischen Revolutionsgarden im Iran-Irak-Krieg (1980-88). 1999 wurde er Polizeichef, setzte Reformen durch und erleichterte den Bürgern den Zugang zu polizeilichen Behörden. Wegen seiner politischen Ambitionen studierte er gleichzeitig politische Geografie und erhielt 2001 den Doktortitel.

Im Jahr 2005 gab Ghalibaf seine militärischen Aufgaben ab und widmete sich ganz der Politik. Im gleichen Jahr nahm er als Kandidat des konservativen Lagers an der Präsidentenwahl teil, verlor aber gegen den späteren Wahlsieger Mahmud Ahmadinedschad. 2005 wurde er Bürgermeister in Teheran. Seine erfolgreiche Arbeit in der Hauptstadt wurde überschattet von Vorwürfen einer angeblichen Verwicklung in Korruptionsskandale. Das soll dann auch dazu geführt haben, dass er bei den Präsidentenwahlen 2013 und 2017 erneut scheiterte – beide Male siegte Hassan Ruhani.