Kommentar : Dem Flughafen Ensheim drohen schwere Zeiten

Volker Meyer zu Tittingdorf Foto: SZ/Robby Lorenz

Die Lage des Saarbrücker Flughafens ist ernst. Wegen Corona dürfte das Defizit in die Höhe schnellen. Und wann wieder so viele Fluggäste in Ensheim gezählt werden wie 2019, weiß niemand. Eine weitere Unsicherheit kommt hinzu.