Kommentar : Deutschland braucht eine Bodenreform

Werner Kolhoff Foto: SZ/Robby Lorenz

Die Grundstückspreise in den Städten explodieren. Bis zu 80 Prozent der Neubaukosten einer Wohnung gehen in München inzwischen allein auf diesen Faktor zurück. In Berlin sind es 50 Prozent. Mit dem Ergebnis, dass auch die Neubaumieten immer weiter steigen.

