Corona-Maßnahmen : Die Parlamente sind gefordert

Saarbrücken Die gute Nachricht vorweg. Einen schweren Verlauf hat der Patient Rechtsstaat – bislang – nicht genommen: Die Exekutive war sich trotz hoher Gewichtung des Gesundheitsschutzes ihrer Verantwortung für die Freiheitsrechte bewusst.

Das Grundgesetz gibt dem Landtag ein „Rückholrecht“, mit dem er die wesentlichen Entscheidungen an sich ziehen und durch Gesetz regeln kann. Diese parlamentarische Debatte bleibt den Bürgern bisweilen verweigert. Der plötzlich hereinbrechende Notstand vom März, die Notwendigkeit schneller Regierungsentscheidungen sind überwunden. Längst ist klar, dass das Corona-Virus – mit oder ohne Impfstoff – nicht wieder verschwindet. Die Parlamente sind aufgerufen, in einem breiten demokratischen Diskurs die gesellschaftlichen und ethischen Grundsatzfragen zu beantworten. Die Einordnung des Coronavirus im Verhältnis zu anderen auch gesundheitsbedingten Lebensrisiken ist lange überfällig. Welche Risiken nimmt der Staat den Menschen ab und welchen Preis sind die Gesellschaft und der einzelne längerfristig bereit, dafür zu zahlen? Covid-19 ist für viele Menschen ungefährlich, für wenige, insbesondere die Älteren, potenziell tödlich. Was folgt daraus für die Verteilung der Lasten? Der Staat muss die besonders schutzbedürftigen besonders schützen, ihnen aber auch mehr Einschränkungen abverlangen, bevor er die Allgemeinheit pauschal mit Maßnahmen belastet. In der repräsentativen Demokratie ist es originäre Aufgabe der Parlamente, den gesellschaftlichen Grundkonsens zwischen Solidarität und Eigenverantwortung herzustellen.