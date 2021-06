Debatte um Baerbock und die Benzinpreise : Wahlkampf heizt Klimaschutz-Debatte auf

Berlin Die Debatte um Baerbock und die Benzinpreise zeigt, wie groß das Skandalisierungspotenzial des Themas ist.

Die AfD reagiert am schärfsten, hat es aber auch am einfachsten. Sie erklärt den menschengemachten Klimawandel einfach für nicht existent – dann muss auch nichts geschehen. Doppelzüngiger ist da die Linke. Ihre Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und Vorgängerin Sahra Wagenknecht attackieren den Vorstoß der Grünen-Kanzlerkandidatin als „sozial arrogant“ – ohne freilich eine Alternative zu nennen. Dabei gibt die Linke vor, selbst auch für den Klimaschutz zu sein. Dass die Grünen die Einnahmen aus steigenden CO 2 -Preisen vollständig in Form einer jährlichen Zahlung an alle Haushalte zurückgeben wollen, was bei Geringverdienern und Niedrigverbrauchern die Mehrkosten mehr als ausgleicht, verschweigt die linke Konkurrenz. Ebenfalls, dass die Grünen mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der E-Mobilität durchaus Wege anbieten, die es etwa Pendlern ermöglichen sollen, den neuen Kosten auszuweichen.