Analyse : Warum Laschet neue Gesichter präsentieren will

Warum Laschet neue Gesichter präsentieren will

Berlin Forderungen wie die des Thüringer Mario Voigt hört Armin Laschet im Moment viele. „Die Ostdeutschen müssen sich wiederfinden“, meinte Voigt kürzlich. Auch benötige die Union im Wahlkampf „einen Masterplan Ost für die nächsten zehn Jahre“, so der CDU-Spitzenkandidat bei der thüringischen Landtagswahl.

Wie die Bundestagswahl findet der Urnengang auch dort am 26. September statt. Die innerparteilichen Erwartungen an den Unions-Kanzlerkandidaten sind also groß. Und der Druck steigt.