Analyse : Frankreich drohen zwei Jahre Wahlkampf

Paris Natürlich hebt Ségolène Royal eifrig den Finger. Wie immer, wenn es einen Posten zu verteilen gibt, bringt die französische Politikerin ihren Namen ins Spiel.

Zuletzt versicherte sie, beim Umbau der Regierung vor einigen Tagen als Kandidatin für eines der begehrten Ministerämter im Gespräch zu sein, doch die 66-Jährige ging leer aus. Nun aber fühlt sich die Sozialistin zu Großem berufen: Sie will – wieder einmal – Präsidentin von Frankreich werden. Doch die Ex-Umweltministerin ist nicht alleine mit ihrem Ansinnen. Mit dem Austauschen der Regierung hat Präsident Emmanuel Macron endgültig das Rennen um seine Nachfolge eröffnet. Beobachter befürchten, dass sich das Land nun für die kommenden zwei Jahre in einer Art Dauer-Wahlkampf befinden wird.

Dieser politische Schachzug bringt die traditionellen französischen Konservativen allerdings in gewisse Nöte. Seit dem katastrophalen Abschneiden bei der Europawahl 2019 mit knapp 8,5 Prozent der Stimmen sind Les Républicains auf nationaler Ebene praktisch pulverisiert, und nun wildert Emmanuel Macron höchstpersönlich in ihrem politischen Revier. Angesichts dieser Ausgangslage halten sich alle Möchtegern-Kandidaten bedeckt. Auch Édouard Philippe, der vom Staatschef eiskalt abservierte und sehr beliebte Ex-Premierminister, betont immer wieder, wie viel Spaß es ihm mache, wieder Bürgermeister von Le Havre zu sein.

An dieser Stelle kommt Ségolène Royal ins Spiel. Der Rechtsruck der Regierung gibt den Parteien auf der linken Seite der Mitte natürlich mehr Spielraum. Das Problem aber ist: auch die Sozialisten sind bei der Europawahl mit knapp sechs Prozent der Stimmen dramatisch abgestürzt und befinden sich noch immer in einer Art Selbstfindungsphase. Diese Ausgangslage will Ségolène Royal für sich nutzen, indem sie sich als einigende Kraft der Sozialisten anbietet. Dabei versucht die Ex-Umweltministerin offen mit ihrer „grünen“ Vergangenheit zu punkten. Auch das entspringt einem politischen Kalkül, denn die Partei der Grünen schwimmt im Moment auf einer Erfolgswelle und konnte bei den Kommunalwahlen große Erfolge erzielen. Ihr Frontmann Yannick Jado, der für die französischen Grünen im Europaparlament sitzt, hat seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2022 praktisch schon verkündet.

So könnte die Abstimmung in zwei Jahren auf einen Dreikampf hinauslaufen: Emmanuel Macron, Yannick Jado und – Marine Le Pen. Die Chefin des extrem rechten Rassemblement National drängt mit ihren populistischen Parolen gegen Einwanderer und den Islam mit aller Macht auf den Einzug in den Élysée-Palast. 2017 hatte die hölzern wirkende Rechtsauslegerin erst in der Stichwahl gegen den dynamischen Emmanuel Macron verloren. Auch dieses Mal scheint der amtierende Präsident auf diese Konstellation in der Stichwahl zu spekulieren.