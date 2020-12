Analyse : Die fünf Mega-Probleme des neuen US-Präsidenten

Washington Es wird kein leichter Start werden für den neugewählten US-Präsidenten. Denn wenn der 78-Jährige am 20. Januar 2021 in das „Oval Office“ einzieht, erwartet ihn auf dem Schreibtisch ein Stapel von Problem-Akten.

Die ökonomischen Corona-Folgen. Millionen Menschen werden in den USA in diesem Winter erstmals das Gefühl von Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit verspüren. Die jetzt vom Kongress beschlossenen Hilfen – unter anderem magere 600 US-Dollar Sonderzahlung pro Person – muten da nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein an. Was kann der Staat tun? Viel hängt vom Ausgang der Senats-Stichwahlen im Januar in Georgia ab. Verlieren hier die Demokraten, bleiben Bidens Hilfsoptionen limitiert.