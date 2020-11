Analyse : Der kolumbianische Frieden ist extrem blutig

Mexiko-Stadt Das Opfer Nummer 242 hieß Bryan Steven Montes und starb nur wenige Tage vor dem Jahrestag. Montes, früher Farc-Rebell und seit Jahren demobilisiert, wurde am Wochenende in der kleinen Ortschaft Puerto Caicedo im Departement Putumayo mit mehreren Schüssen regelrecht hingerichtet.

In der Region im Südosten Kolumbiens operieren mehrere illegale bewaffnete Gruppen: vor allem Drogenbanden und die sogenannte Farc-Dissidenz, also diejenigen Kombattanten der früheren Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc), die dem vor vier Jahren unterzeichneten historischen Friedensabkommen den Rücken gekehrt haben.

Seit Ende November 2016 herrscht nun offiziell Frieden zwischen der ältesten Rebellengruppe des südamerikanischen Landes und dem kolumbianischen Staat. Das Abkommen wurde seinerzeit global gefeiert, Kolumbiens damaliger Präsident Juan Manuel Santos erhielt dafür den Friedensnobelpreis. Von den 13 000 Männern und Frauen, die damals die Waffen niederlegten, sind 90 Prozent im Programm geblieben und versuchen, sich ein Leben als Bauern, Kaffeepflanzer, Touristenführer oder in anderen Berufen aufzubauen.

Und so richtig es ist, dass Kolumbien seither sicherer geworden ist, so richtig ist es, dass das Hauptversprechen aus dem Abkommen ausgeblieben ist. Der kolumbianische Frieden ist überaus blutig. Nicht nur wegen der ermordeten 242 Rebellen, die längst die Waffen abgegeben hatten. Sondern auch deshalb, weil sich die Gewalt verändert, verschoben und atomisiert hat. Es gebe zwar keinen Krieg „nationaler Tragweite“ mehr, wie er bis 2016 mehr als ein halbes Jahrhundert gewütet habe, schreibt die „Stiftung Ideen für den Frieden“ (Fip). Aber inzwischen gebe es viele lokale und regionale Konflikte in rund zwei Dritteln der 32 Departements des Landes. Treiber seien „Kämpfe um die Vorherrschaft über Zweige der illegalen Ökonomie“. Dabei gehe es nicht mehr um Ideologie, sondern ausschließlich um Macht und Profit, befindet die Fip.